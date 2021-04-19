Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Во время визита Эммануэля Макрона в Монпелье произошла стрельба

Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 15:46
1 мин
Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 15:46
1 мин
Vincent Isore/Keystone Press Agency/
Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look press

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в город Монпелье омрачился стрельбой на улице. Об этом сообщает телеканал France3.

Макрон прибыл с визитом в Монпелье в сопровождении главы МВД Жеральда Дарменена.

Инцидент произошел днем в центре города. Неизвестный произвел выстрел в мужчину и скрылся на автомобиле. Пострадавший получил серьезное ранение в спину, его доставили в больницу.

Сотрудники полиция ведут поиск стрелявшего, пишет «РИА Новости».

Поделиться
ТЕГИ
Франция
Эммануэль Макрон
Стрельба
Происшествие
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!