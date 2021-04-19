Во время визита Эммануэля Макрона в Монпелье произошла стрельба

Происшествия

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в город Монпелье омрачился стрельбой на улице. Об этом сообщает телеканал France3.

Макрон прибыл с визитом в Монпелье в сопровождении главы МВД Жеральда Дарменена.

Инцидент произошел днем в центре города. Неизвестный произвел выстрел в мужчину и скрылся на автомобиле. Пострадавший получил серьезное ранение в спину, его доставили в больницу.

Сотрудники полиция ведут поиск стрелявшего, пишет «РИА Новости».