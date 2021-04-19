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Происшествия
Во время визита Эммануэля Макрона в Монпелье произошла стрельба
19 апреля, 2021 15:46
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Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look press
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в город Монпелье омрачился стрельбой на улице. Об этом сообщает телеканал France3.
Макрон прибыл с визитом в Монпелье в сопровождении главы МВД Жеральда Дарменена.
Инцидент произошел днем в центре города. Неизвестный произвел выстрел в мужчину и скрылся на автомобиле. Пострадавший получил серьезное ранение в спину, его доставили в больницу.
Сотрудники полиция ведут поиск стрелявшего, пишет «РИА Новости».
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