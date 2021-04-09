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Происшествия
Во «Внуково» пилоты едва не столкнули два самолета на скорости. Их разделяли два метра
9 апреля, 2021 12:18
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В московском аэропорту «Внуково» чуть не столкнулись два самолета на скорости 40-50 километров в час. Лайнеры ехали по одному участку рулевых дорожек.
Инцидент произошел 7 апреля. О нем рассказал Telegram-кана Baza.
На пути пилота Boeing 757 авиакомпании «Авиастар» внезапно появился другой самолет - Boeing 737 «Победы».
Первым буквально пришлось тормозить до упора «в пол», чтобы избежать столкновения. В итоге самолеты разделяли полтора-два метра.
Пилот «Авиастара» объяснил, что не мог заранее увидеть другой самолет из-за специфического расположения рулежных дорожек.
С экипажей взяты показания. Опрошен диспетчер руления.
Ранее сообщалось, что пилоты в России чуть не столкнули два самолета, не услышав крики диспетчера.
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