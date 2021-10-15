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Происшествия
Во Владикавказе 600 заключенных устроили бунт. Силовики готовятся к штурму
15 октября, 2021 21:40
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Flickr
Заключенные устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Причины беспорядков пока неизвестны.
Сообщается, что бунтуют около 600 заключенных. Они разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии.
К колонии стягиваются силовики. Сотрудники спецподразделений готовятся к штурму здания, сообщает телеграм-канал Baza.
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