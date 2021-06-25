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Происшествия
Во Флориде обрушилось многоэтажное здание: неизвестна судьба полторы сотни людей
25 июня, 2021 18:56
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Miami-Dade Fire Rescue/XinHua
В штате Флорида, в округе Майами-Дейд, произошла крупная трагедия: обрушился 12-этажный жилой дом. Достоверно известно о четверых погибших, еще 159 человек числятся пропавшими без вести.
На данный момент, президент США Джо Байден уже объявил в штате режим Чрезвычайной ситуации. Спасатели сейчас ведут разбор завалов.
По данным ТАСС, пока нет никаких доказательств целеноправленного вызова обрушения кем-либо. Экс-президент Дональд Трамп, живущий во Флориде, выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.
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