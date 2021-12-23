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Происшествия
Внедорожник протаранил автобус с пассажирами в Москве
23 декабря, 2021 18:30
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Внедорожник врезался в автобус с пассажирами в Москве. Пострадали 7 человек.
ДТП произошло на улице Свободы в Тушино. По предварительной версии, внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил автобус. Виновника аварии спасли подушки безопасности.
В автобусе пострадали 7 человек, их госпитализировали в Боткинскую больницу.
По словам очевидцев водитель внедорожника был в неадекватном состоянии, сообщает телеграм-канал Shot.
BMW вылетел на «бешеной скорости». Пострадавший в ДТП на Кутузовском рассказал детали аварии.
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