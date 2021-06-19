Власти Кузбасса: Информация о гибели девяти человек в авиакатастрофе не подтверждается
Данные о девяти погибших в авиакатастрофе 19 июня в Кемеровской области не соответсвуют действительности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По официальным данным в результате катастрофы погибли 4 человека.
«В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы», - говорится на сайте администрации правительства Кузбасса.
В списке погибших - два инструктора и два пилота, еще 15 человек получили различные травмы и сейчас находятся в больнице, пишет «Комсомольская правда».
Сегодня утром самолет выполнял тренировочный полет. Примерно в 10 часов утра у него отказал один из двигателей и пилот принял решение вернуться на аэродром. В результате L-140 задел крылом кроны деревьев и упал на землю.
Ранее региональный ДОСААФ сообщал о девяти погибших в результате катастрофы самолета в Кемеровской области.