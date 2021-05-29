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Происшествия
Владимир Путин и Александр Лукашенко решили наговориться всласть
29 мая, 2021 17:44
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко решили перевести свои масштабные переговоры в совместный неформальный отдых на территории Сочи.
О продолжившемся общении двух лидеров рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Прошедшие за день до этого переговоры продлились более пяти часов. После этого Путин предложил коллеге искупаться в море, на что тот ответил согласием, передают «Известия».
Напомним, ключевыми темами встречи стали: посадка борта Ryanair и последующее задержание Романа Протасевича, запуск в работу БелАЭС, интеграция двух стран в Союзное государство.
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