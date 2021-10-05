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Происшествия
Вице-премьер Ивановской области погиб на территории Беларуси
5 октября, 2021 14:05
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В Беларуси погиб в ДТП вице-премьер Ивановской области Сергей Коробкин. Он ехал в сторону России.
Коробкин ехал на Mitsubishi Outlander. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фурой.
Российского чиновника госпитализировали. Он умер в больнице.
В машине находилась жена - она выжила в аварии. О трагедии сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь.
В последние годы благодаря Коробкину в Ивановской области были завершены многие объекты, в том числе долгострои. Речь идет о школах, садах, Дворце спорта в Иванове. Он отвечал за благоустройство городов, при нем велась реализация проектов преображения Иваново, Шуи, Кинешмы. Вице-премьер курировал газификацию в регионе и другие важные сферы.
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