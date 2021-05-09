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Происшествия
Высадившиеся в соседней с РФ стране десантники армии США попали в больницу
9 мая, 2021 21:29
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Десять военнослужащих армии США при высадке в Эстонии травмировались и были госпитализированы.
На данный момент семеро уже выписаны, еще трое остаются в больнице. Как сообщается, наиболее распространенной стала травма ног при приземлении.
По данным Lenta.ru, высадка производилась в рамках операции Swift Response. Около 700 американских десантников отрабатывали захват аэропорта в Эстонии. Отряды местной армии играли роль противника.
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