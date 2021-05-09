Высадившиеся в соседней с РФ стране десантники армии США попали в больницу

Происшествия

Десять военнослужащих армии США при высадке в Эстонии травмировались и были госпитализированы.

На данный момент семеро уже выписаны, еще трое остаются в больнице. Как сообщается, наиболее распространенной стала травма ног при приземлении.

По данным Lenta.ru, высадка производилась в рамках операции Swift Response. Около 700 американских десантников отрабатывали захват аэропорта в Эстонии. Отряды местной армии играли роль противника.