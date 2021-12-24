Вырастившего 70 приемных детей священника отправили за решетку
Священник Николай Стремский приговорен к 21 году лишения свободы. Его семья считалась одной из самых многодетных в России - батюшка вырастил 70 приемных детей.
Оренбургский суд признал Стремского виновным в насилии над 11 детьми. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме лишения свободы, суд запретил Стремскому 20 лет заниматься связанной с детьми деятельностью. Он лишен ордена «Родительская слава».
Приговор может быть обжалован.
С 1990 года Стремский возглавлял Свято-Троицкую обитель милосердия. В те же годы он стал брать детей под опеку.
Батюшка оказался в эпицентре еще одного скандала, когда нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от полиции. После задержания он отказался от медосвидетельствования. На время Стремского сняли с должности, но затем вернули.