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Происшествия
Выпрыгнувшая из окна школьница в центре Москвы разбилась насмерть
11 октября, 2021 22:59
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newsko.ru
Девочка выпала из окна четвертого этажа дома в Тверском районе Москвы и погибла. Ей было 14 лет.
Трагедия произошла на Долгоруковской улице, 40. Подросток приземлился на крышу одного из магазинов, а полученные от падения травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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