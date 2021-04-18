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Происшествия

Выгнанный из бара в США мужчина вернулся убивать

Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 19:35
1 мин
Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 19:35
1 мин
Lev Radin/Keystone Press Agency/Globallookpress
Lev Radin/Keystone Press Agency/Globallookpress

В США произошла новая трагедия с участием неизвестного стрелка. На этот раз, убийцей стал выгнанный из бара мужчина.

По данным полиции округа Кеноша, штат Висконсин, трое человек погибли и двое получили тяжелые ранения в результате произошедшего. Виновника ранее выгнали из бара The Somers House, куда он позже и вернулся с оружием.

Как передает «Интерфакс», поиском преступника заняты более ста сотрудников правоохранительных служб. Напомним, с 16 марта на территории США зафиксировано около полусотни случаев массовой стрельбы.

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ТЕГИ
США
Стрельба
Оружие
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