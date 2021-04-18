Выгнанный из бара в США мужчина вернулся убивать

Происшествия

В США произошла новая трагедия с участием неизвестного стрелка. На этот раз, убийцей стал выгнанный из бара мужчина.

По данным полиции округа Кеноша, штат Висконсин, трое человек погибли и двое получили тяжелые ранения в результате произошедшего. Виновника ранее выгнали из бара The Somers House, куда он позже и вернулся с оружием.

Как передает «Интерфакс», поиском преступника заняты более ста сотрудников правоохранительных служб. Напомним, с 16 марта на территории США зафиксировано около полусотни случаев массовой стрельбы.