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Происшествия
Вертолёт ФСБ потерпел крушение на Камчатке
23 сентября, 2021 21:31
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Youtube / T24
Совершавший учебный полёт вертолёт Ка-27 Федеральной службы безопасности РФ разбился на Камчатке.
Предварительно, в вертолёте находятся три человека.
Вылет Ка-27 осуществил в 22:09 по местному времени. Последние полученные с борта данные говорят о том, что вертолёт может находиться в районе южного склона горы Острая.
Поиски борта будут начаты с рассветом. О судьбе находившихся в вертолёте людей пока ничего неизвестно, передаёт Baza.
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