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Происшествия

Ведущий специалист «Роснефти» найден мертвым на рабочем месте

Лилия Караева
13 апреля, 2021 14:00
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 14:00
2 мин
Роснефть
Global Look Press

В городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе найден мертвым сотрудник «Роснефть-Пурнефтегаз» Александр Панченко. Он был ведущим специалистом сектора планирования и мониторинга зарезки боковых стволов отдела геологического сопровождения бурения скважин.

Панченко обнаружен мертвым на рабочем месте. При нем была предсмертная записка, в которой говорилось о планах уволиться.

Причины поступка из нее не ясны. Предварительная причина - суицид.

Смерть подтверждает скан электронного письма, разосланного сотрудникам. В нем сообщалось, что Панченко ушел из жизни 11 апреля в возрасте 50 лет. Он с 2001 года работал в геологической службе, был награжден благодарностью НК «Роснефть», занесен на доску почета «Роснефть-Пурнефтегаз».

Смерть подтвердили в полиции и добавили, что она не носит криминальный хаарктер, передает Znak.com. Однако по факту гибели проводят проверку.

Ранее сообщалось о суициде главного транспортника Управделами президента России Дмитрия Аносова.

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ТЕГИ
Роснефть
Суицид
Александр Панченко
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