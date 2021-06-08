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Происшествия
Ведущий популярного ток-шоу на «Первом канале» срочно госпитализирован в Москве
8 июня, 2021 12:04
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Ведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов госпитализирован в одну из московских клиник.
35-летний телеведущий ток-шоу «Пусть говорят» попал в больницу с коронавирусной инфекцией.
Борисов последние три дня «ощущал все симптомы, но лечился самостоятельно». Однако теперь медики приняли решение его госпитализировать, сообщает телеграм-канал Mash.
Почти 4 года назад Борисов сменил в «Пусть говорят» Андрея Малахова. До этого он вел новостные выпуски.
Ранее сообщалось, что певец Александр Маршал госпитализирован из-за проблем с сердцем.
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