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Происшествия
Вброс бюллетеней: под Москвой остановлена работа избирательного участка
17 сентября, 2021 18:18
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Youtube / ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"
В подмосковной Балашихе на избирательном участке номер 3667 возникли подозрения на вброс. Работа участка приостановлена, комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) опечатан. Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
По его словам, члены комиссии «детально, посекундно» рассмотрели запись предполагаемого инцидента. На данный момент однозначного нет понимания был ли вброс.
«Не буду кривить душой, <...> сказать однозначно, что это какая-то провокация, или же сказать, что это полноценный вброс, <...> сейчас нельзя», - сказал он.
Поэтому работу участка 3667 было решено приостановить, правоохранительные органы уведомлены о произошедшем, передаёт «ТАСС».
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