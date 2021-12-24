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Происшествия
В Екатеринбурге неизвестный в капюшоне вошел в кафе и застрелил мужчину
24 декабря, 2021 22:09
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Екатеринбурге неизвестный в капюшоне вошел в кафе и застрелил мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Свердловской области.
Инцидент произошел сегодня вечером, 24 декабря в помещении кафе, расположенного рядом с автобусной остановкой «Билимбаевская».
По предварительным данным, в кафе вошел неизвестный в капюшоне и маске. Он неожиданно выстрелил и смертельно ранил мужчину, который пил чай за столиком.
Преступник скрылся. В настоящее время ведется его поиск, пишет «РИА Новости».
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