В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по людям и машинам. Пострадал ребенок
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по пешеходам и машинам на улице Бородина. В перестрелке пострадал ребенок – по словам очевидцев, девочка ранена в живот.
«Стреляют, предположительно, с 4 этажа, с балкона. Девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу», - пишет URA.RU.
По предварительным данным, преступник – бывший сотрудник Патрульно-постовой службы полиции. В настоящий момент правоохранители пытаются задержать злоумышленника, пишет «Лайф».
Сейчас стрелок забаррикадировался в квартире. Огонь продолжается, дом оцеплен сотрудниками полиции. Перед тем, как открыть огонь, стрелок отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю». Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Источник URA.RU сообщает, что специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) в настоящий момент готовится к штурму квартиры, из которой стреляет преступник. Пострадавшие доставлены в больницу, девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области обещает дать комментарий позже.