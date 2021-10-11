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Происшествия
В Восточном Измайлово женщина с ребёнком попала под колёса Mercedes
11 октября, 2021 23:11
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На востоке Москвы автомобилист сбил женщину с ребенком. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«На ул. 16-я Парковая у д. 6 водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину и шестилетнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили в Госавтоинспекции.
Потерпевшие госпитализированы с ссадинами и ушибами.
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