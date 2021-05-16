Новости – Происшествия
Происшествия
В Тюменской области стихия угрожала редким животным. Справились вертолетами
16 мая, 2021 13:32
1 мин
1 мин
facebook.com/ MNSKOB?Globallookpress
В Тюменской области удалось потушить громадный лесной пожар. Возгорание распространилось на площадь около 44 тысяч гектаров.
По данным главы региона Александра Моора, раслабляться все еще рано: гражданам по-прежнему запрещено ходить в лес, сохраняется высокий уровень горимости.
Как передает РБК, стихийное бедствие затронуло Ново-Таповский природный заказник, являющийся домом для занесенных в Красную книгу видов флоры и фауны. Пламя, из-за его интенсивности, пришлось тушить с помощью вертолетов.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку