В Тюменской области стихия угрожала редким животным. Справились вертолетами

Происшествия

В Тюменской области удалось потушить громадный лесной пожар. Возгорание распространилось на площадь около 44 тысяч гектаров.

По данным главы региона Александра Моора, раслабляться все еще рано: гражданам по-прежнему запрещено ходить в лес, сохраняется высокий уровень горимости.

Как передает РБК, стихийное бедствие затронуло Ново-Таповский природный заказник, являющийся домом для занесенных в Красную книгу видов флоры и фауны. Пламя, из-за его интенсивности, пришлось тушить с помощью вертолетов.