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Происшествия
В Тюмени загорелась крыша многоэтажки. Слышны взрывы
30 сентября, 2021 15:26
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t.me/ururural
В Тюмени загорелась крыша многоэтажного дома под номером 163/1, расположенного на улице пересечении улиц Широтной и Народной. Жителей в срочном порядке выводят из здания. В настоящее время известно об эвакуации 50 человек, данных о пострадавших нет.
Очевидцы сообщают, что на крыше девятиэтажного дома что-то начало взрываться. Густой черный дым охватил весь город. Причины ЧП пока не называются. На месте работают спасатели, передает Telegram-канал «Уралити».
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