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Происшествия
В центре Москвы подросток устроил стрельбу и устроил драку с применением холодного оружия
9 октября, 2021 11:55
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Москве несовершеннолетний устроил стрельбу, которая впоследствии переросла в драку. В результате пострадал один человек.
Инцидент произошел вечером 8 октября на Болотной площади в Москве. Подросток сделал выстрел из сигнального пистолета, случайно попав в одного из прохожих. Стрелявший попытался скрыться, на за ним побежала компания молодых людей, ставших свидетелями произошедшего. Завязалась потасовка, в ходе которой убегавший ударил одного из преследователей кастетом в челюсть.
Молодой человек госпитализирован. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН.ТВ.
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