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Происшествия
В центре Москвы пешехода отбросило на автобус из-за ДТП
29 сентября, 2021 00:16
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Известия
На улице Маросейке в районе дома 7/8 случилась авария, в результате которой пешеход попал под находившийся на остановке автобус. Его сбила «ГАЗель». В связи с ДТП временно изменены маршруты транспорта № м3, т25 и 122.
По информации РЕН-ТВ, водитель не решился двинуться с места, опасаясь повредить тело мужчины. В итоге очевидцы сами толкали транспортное средство. Официальная версия описана в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» - якобы пешехода просто отбросило на автобус.
На место выехали экстренные городские службы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.
Движение осуществляется лишь по одной из двух полос. Водителей предупреждают, чтобы они заранее выбрали маршруты для объезда ДТП.
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