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Происшествия
В центре Гаваны взорван отель
6 мая, 2022 18:53
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Фото скриншот из видео
В столице Кубы в отеле «Саратога» прогремел сильный взрыв.
Отель расположен напротив гаванского Капитолия.
В результате взрыва частично разрушены первые три этажа здания.
Сообщений о пострадавших и жертвах пока нет. Также нет информации о том, что стало причиной взрыва, сообщает телеграм-канал Readovka.
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