Новости – Происшествия
Происшествия
В тоннеле на Садовом кольце в Москве возгорелся Audi
29 сентября, 2021 20:32
1 мин
1 мин
https://t.me/DtOperativno
В тоннеле на Садовом кольце в Москве произошло возгорание автомобиля Audi, передаёт Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Из тоннеля послышались звучные хлопки, затем пошёл чёрный дым. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Пожар потушили.
В последнем сообщении «Дептранс. Оперативно» говорится, что движение по внутренней стороне Садового кольца по двум полосам уже восстановлено, несколько минут назад тоннель был перекрыт.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости