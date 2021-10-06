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Происшествия
В техасской школе произошла стрельба из-за драки
6 октября, 2021 20:38
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Youtube / Fox News
В Арлингтоне (штат Техас, США) произошел инцидент со стрельбой в школе. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.
Учебное заведение блокировано полицейскими и чрезвычайными службами.
По данным СМИ, после начала стрельбы ученики заперлись в учебных классах и кабинетах.
На данный момент известно, что ранения получили 4 человека, смертельных жертв нет.
По предварительной информации, стрельбе предшествовала драка между двумя учениками. Огонь открыл один из участников конфликта, после чего скрылся на автомобиле, передаёт РИА «Новости».
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