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Происшествия
В Техасе разбился самолёт с 21 пассажиром на борту. Все выжили
19 октября, 2021 20:15
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twitter.com/manavparody
Сегодня, 19 октября, около полудня американский самолет, на борту которого находился 21 пассажир, потерпел крушение в округе Уоллер, штат Техас. Об этом сообщили в местном Департаменте общественной безопасности.
Инцидент произошел возле дорог Мортон и Кардифф в юго-восточном углу округа Уоллер, недалеко от аэропорта Хьюстона. Известно, что никто в результате происшествия не погиб, несмотря на то, что самолет разбился, поскольку не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы - это предварительная причина случившегося.
Из 21 пассажира самолета McDonnell Douglas DC 9-87 пострадал лишь один, сообщает Inside Paper.
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