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Происшествия
В татарстанской мечети попытались найти и украсть миллиард рублей
16 июля, 2021 13:53
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АГН Москва/Global Look Press
Пятеро злоумышленников из села Ишкеево в Татарстане разработали план по быстрому заработку. Похитив имама местной мечети, они забрали у него ключ и проникли внутрь учреждения.
По данным правоохранителей, мужчины были убеждены, что в учреждении спрятано около миллиарда рублей. Авантюристы ушли ни с чем, а имам был отпущен.
Как передает «Росбалт», участники инцидента уже задержаны. Их подозревают в похищении человека и грабеже.
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