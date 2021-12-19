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Происшествия
В Таганроге загорелся троллейбус с 40 пассажирами
19 декабря, 2021 18:25
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54.mchs.gov.ru/Global Look Press
В Таганроге загорелся троллейбус с 40 пассажирами.
В Таганроге сильные порывы ветра, из-за этого, на проезжающий мимо троллейбус, упало дерево.
Дерево повредило контактную сеть, произошло короткое замыкание. Троллейбус вспыхнул.
Внутри находилось около 40 пассажиров. Все успели выскочить. Пострадала одна женщина, она находится в больнице, сообщает телеграм-канал Readovka.
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