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Происшествия
В США серфингист погиб при нападении акулы
25 декабря, 2021 09:12
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Pixabay
В США мужчина погиб при нападении акулы. Об этом сообщает CNN.
Трагедия произошла 24 декабря у побережья города Морро-Бэй в штате Калифорния.
На мужчину-серфера напала акула. Его удалось вытащить из воды. Однако он был уже мертв.
Доступ к воде на побережье закрыли в целях безопасности, пишут «Известия».
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