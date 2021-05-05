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Происшествия

В США самолет упал на дом и убил несколько человек

Дмитрий Байков
5 мая, 2021 12:14
1 мин
Дмитрий Байков
5 мая, 2021 12:14
1 мин
Pixabay
Pixabay

В США самолет потерпел крушение и упал на жилой дом. Об этом сообщил телеканалв штата Миссисипи со ссылкой на представителя пожарной службы.

По словам представителя местной полиции, небольшой гражданский самолет упал на жилой дом. Точных данных о жертвах крушения пока нет. Однако помощник начальника городской пожарной службы сообщил, что погибли два человека, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северном море рядом с английским графством Йоркшир.

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