В США самолет упал на дом и убил несколько человек

Происшествия

В США самолет потерпел крушение и упал на жилой дом. Об этом сообщил телеканалв штата Миссисипи со ссылкой на представителя пожарной службы.

По словам представителя местной полиции, небольшой гражданский самолет упал на жилой дом. Точных данных о жертвах крушения пока нет. Однако помощник начальника городской пожарной службы сообщил, что погибли два человека, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северном море рядом с английским графством Йоркшир.