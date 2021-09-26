Новости – Происшествия
Происшествия
В США полицейские застрелили афроамериканца на пляже
26 сентября, 2021 18:00
1 мин
1 мин
Xinhua/Global Look press
В США полицейские застрелили афроамериканца на пляже. Об этом сообщает CBS los Angeles.
Инцидент произошел на пляже Хантингтон-Бичштате в штате Калифорния. Правоохранители прибыли на вызов из-за вооруженного мужчины. Вокруг было много прохожих, людей на велосипедах, неподалеку проходили соревнования по серфингу.
Полицейские несколько раз потребовали мужчину положить оружие, но он не подчинился и был ранен при задержании.
Позже афроамериканец скончался. Глава калифорнийской ячейки Black Lives Matter Тори Джонсон уже потребовал привлечь к ответственности полицейских. В отношении них начато расследование, пишут «Известия».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости