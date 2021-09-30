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Происшествия
В США пассажир самолета открыл аварийный выход и вышел
30 сентября, 2021 17:06
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Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Global Look press
В США пассажир авиакомпании American Airlines открыл дверь аварийного выхода самолета и вышел на крыло. Об этом сообщает телеканал CBS Miami.
Инцидент произошел по прибытии рейса в международный аэропорт Майами из колумбийского города Кали после приземления и остановки самолета. Мужчина открыл дверь аварийного выхода и прогулялся по крылу самолета.
Мужчину задержали полицейские. Остальные пассажиры рейса смогли покинуть самолет без происшествий, пишет «РИА Новости».
Самолет Belavia подал сигнал бедствия из-за нештатной ситуации на борту.
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