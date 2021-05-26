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Происшествия

В США опять стреляют. Кто убил семь человек?

Артем Денисов
26 мая, 2021 23:11
1 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 23:11
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

На сортировочной станции в калифорнийском городе Сан-Хосе произошла стрельба.

В результате погибли восемь человек. По информации правоохранительных органов, огонь открыл мужчина, который пришел в комплекс железнодорожной компании VTA. Сначала стрелок поджег свой дом, после чего направился на встречу профсоюза VTA. Когда началось мероприятие, мужчина открыл стрельбу.

В итоге погибли восемь человек, в том числе и сам стрелок. Двоих пострадавших госпитализировали. Один их них позже скончался, а второй находится в критическом состоянии. В доме стрелявшего нашли несколько единиц оружия и боеприпасов.

По предварительным данным, погибшие и раненые являются работниками железнодорожной компании, сообщает издание Los Angeles Times

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ТЕГИ
США
Убийство
Стрельба
Оружие
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