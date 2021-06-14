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Происшествия
В США гоночный автомобиль сбил 29 человек
14 июня, 2021 08:34
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Pixabay
В США автомобиль, участвующий в гонках, въехал в толпу людей. Инцидент произошел в штате Техас.
В результате инцидента пострадали 29 человек. Одна из участвующих в гонках машин, по неизвестным пока причинам выехала за пределы трека и, пробив ограждение, врезалась в толпу людей.
Восемь человек были госпитализированы, трое из них в критическом состоянии, остальные получили различные ранения, пишут «Известия».
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