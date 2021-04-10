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Происшествия

В Сомали смертник подорвал себя: по меньшей мере шесть погибших

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 16:41
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 16:41
1 мин
Pixabay
В Сомали смертник подорвал себя: по меньшей мере шесть погибших

В Сомали террорист-смертник взорвал себя в чайную в городе Байдоа. В результате теракта по меньшей мере шесть человек убиты и еще семь получили ранения.

Нападение произошло в Байдоа, столице штата Бей. Он располагается примерно в 250 км к северо-западу от Могадишо, в чайной. В это время там находился губернатор штата Али Уордир.

«Террорист-смертник взорвал себя и убил шесть человек», - сказал представитель полиции штата Мохамуд Адан.

Сообщается, что он целился в губернатора Али Уордхира, который выжил после нападения, пишет «Росбалт».

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