Новости – Происшествия
Происшествия
В Сомали смертник подорвал себя: по меньшей мере шесть погибших
10 апреля, 2021 16:41
1 мин
1 мин
В Сомали смертник подорвал себя: по меньшей мере шесть погибших
В Сомали террорист-смертник взорвал себя в чайную в городе Байдоа. В результате теракта по меньшей мере шесть человек убиты и еще семь получили ранения.
Нападение произошло в Байдоа, столице штата Бей. Он располагается примерно в 250 км к северо-западу от Могадишо, в чайной. В это время там находился губернатор штата Али Уордир.
«Террорист-смертник взорвал себя и убил шесть человек», - сказал представитель полиции штата Мохамуд Адан.
Сообщается, что он целился в губернатора Али Уордхира, который выжил после нападения, пишет «Росбалт».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку