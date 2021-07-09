Новости – Происшествия
Происшествия
В Сочи новая беда: пострадали пассажиры автобуса
9 июля, 2021 13:16
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HOCH ZWEI/Globallookpress
Авария в Сочи: пострадали несовершеннолетние. ДТП имело место в Хостинском районе города. Общее количество получивших травмы доходит до 12 человек.
По данным издания «Росбалт», двигавшийся по улице рейсовый автобус столкнулся с легким грузовиком после того, как водитель не справился с управлением. В результате: Hyundai County перевозивший пассажиров оказался в кювете.
Как сообщают власти города, пострадало трое несовершеннолетних.
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