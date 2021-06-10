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Происшествия
В Сирии подорвали российский бронеавтомобиль. Один военный погиб
10 июня, 2021 07:24
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StringerKeystone Press Agency/Global Look press
Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Еще трое получили ранения.
Инцидент произошел 9 июня в ходе проверки маршрута патрулирования военной полиции.
Как сообщает Министерство обороны РФ, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства один российский военнослужащий скончался от полученных травм. Еще трое военных доставлены в госпиталь. Им оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни ничто не угрожает, пишут «Известия».
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