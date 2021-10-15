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Происшествия
В Северном Бутово взорвалась газовая подстанция
15 октября, 2021 12:06
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В Москве на улице Грина горит газовая подстанция, сообщает телеграм-канал «112». Территорию заполонил черный дым.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работают оперативные службы.
Как рассказали в МЧС, площадь пожара составила 10 кв. м, загорелась стоящая рядом машина.
По данным источника ТАСС, пожарным удалось потушить машину на площади трех кв м, на подстанции пока ещё работают пожарные.
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