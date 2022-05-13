В сети появилось фото затонувшего корабля у острова Змеиный. Он может быть российским
В сети появились фотографии острова Змеиный и прилежащей территории, сделанные со спутника. На них виден затонувший корабль. Предполагается, что он мог принадлежать России. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на снимки, предоставленные компанией Maxar Technology.
На фото со спутника виден затонувший у берега Змеиного объект, похожий на корабль. В самой Maxar Technology объект идентифицировали как российский десантный корабль типа «Серна». Рядом с якобы затонувшим кораблём CNN распознал баржу с грузоподъемным краном.
На другом фото, якобы также сделанным близ Змеиного, виден другой корабль, который совершает манёвр уклонения от ракеты.
«За последние недели Вооруженные Силы Украины неоднократно и успешно уничтожали российские силы и технику на острове Змеиный», – утверждает CNN.
Отметим, с российской стороны сообщений о потере кораблей не было. Изложенная CNN информация может быть объявлена властями РФ несоответствующей действительности.