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Происшествия
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после травмирования ребёнка на картинге
13 октября, 2021 18:03
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cre.ru
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту травмирования девятилетней девочки на картинге. Руководству картинг-клуба «Родео Драйв» вменяют ч.1 ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Не пристёгнутый ремнями безопасности ребёнок управлял неисправным картингом. Карт врезался в ограждение трассы, после этого девочку госпитализировали.
Врачи диагностировали у неё множественные разрывы внутренних органов, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
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