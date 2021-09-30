Новости – Происшествия
Происшествия
В Санкт-Петербурге грабители нанесли увечье продавцу магазина
30 сентября, 2021 00:05
1 мин
1 мин
ФАН
В Санкт-Петербурге грабители напали с ножом на продавца магазина в ТРК «Дунай». Затем они скрылись с места преступления на автомобиле.
«В результате оперативных действий сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых, которые находились в разыскиваемом автомобиле. На место вызвана следственно-оперативная группа регионального ГУ МВД России», — предаёт «Интерфакс».
Мужчин поймали на красном «Хёнде», а затем передали полиции.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости