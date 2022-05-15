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Происшествия
В Рязанской области подожгли военкомат
15 мая, 2022 14:05
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T.me
В городе Гуково неизвестный мужчина забросал здание местного военного комиссариата бутылками с зажигательной смесью.
Прибывшие на место сотрудники полиции не успели поймать нарушителя, однако оперативно потушили пожар.
Сообщается, что схожий инцидент случился в ещё одном рязанском посёлке Пронск.
Там группа подростков ночью также закидала коктейлями Молотова административное военное учреждение.
Фасад здания остался сильно повреждён, однако имущество военкомата не пострадала.
Известно, что за последние несколько месяцев с начала военной специальной операции России на Украине поджоги военкоматов в России стали случаться чаще, - сообщает телеграм-канал «Baza».
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