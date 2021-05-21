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Происшествия
В российском лесу нашли бриллианты и украшения на 160 млн рублей
21 мая, 2021 03:26
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pixabay.com/
Сотрудники правоохранительные органов Татарстана нашли четыре мешка с драгоценностями.
В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей одной из российских ювелирных компаний был похищен чемодан с бриллиантами и украшениями на 160 миллионов рублей.
Похитителем оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По его словам, драгоценности он закопал в лесу у одного из районов Казани. При этом, место тайника он не указал. Полицейским пришлось исследовать большой участок местности.
В результате они нашли мешки с бриллиантами и украшениями, сообщает РИА «Новости».
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