В российском лесу нашли бриллианты и украшения на 160 млн рублей

Происшествия

Сотрудники правоохранительные органов Татарстана нашли четыре мешка с драгоценностями.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей одной из российских ювелирных компаний был похищен чемодан с бриллиантами и украшениями на 160 миллионов рублей.

Похитителем оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По его словам, драгоценности он закопал в лесу у одного из районов Казани. При этом, место тайника он не указал. Полицейским пришлось исследовать большой участок местности.

В результате они нашли мешки с бриллиантами и украшениями, сообщает РИА «Новости».