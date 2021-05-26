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В России едва не повторилась катастрофа подобная крушению самолета с хоккейным клубом «Локомотив»

Лилия Караева
26 мая, 2021 13:50
1 мин
Лилия Караева
26 мая, 2021 13:50
1 мин
Дмитрий Медведев на месте крушения самолета с командой «Локомотив»
Kremlin.ru

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге едва не произошла трагедия, аналогичная крушению самолета с хоккейной командой «Локомотив» в Ярославле. Воздушное судно при взлете сбило пять фонарей освещения.

Инцидент произошел 25 мая около 17:00. Ту-134 задел стойкой шасси фонари взлетно-посадочной полосы - спустя час он приземлился, сообщает Telegram-канал 112. Пострадавших в результате ЧП нет.

Похожая ситуация произошла 7 сентября 2011 года в ярославском аэропорту «Туношна» - Як-40 задел радиомаяк и рухнул на землю. В результате аварии погибли 44 человека.

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ТЕГИ
Екатеринбург
Аэропорты
Кольцово
Ту-134
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