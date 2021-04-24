В «Роскосмосе» попытаются переложить на SpaceX одну из главных своих задач

Происшествия

Российская госкомпания «Роскосмос» начала переговоры с NASA по поводу использования кораблей Crew Dragon для доставки российских космонавтов на МКС.

По словам пресс-секретаря госкорпорации, сейчас обсуждается ряд вопросов, требующих прояснения. Об этом сообщает REGNUM.

Ранее построенный частной компанией SpaceX корабль успешно доставил на орбитальную станцию астронавтов из США, Европы и Японии.

Напомним, по объему запусков SpaceX обогнал использующую советские технологии Россию еще в 2017 году. Видимо для спасения ситуации, госкомпания под руководством Дмитрия Рогозина анонсировала в 2020 году выпуск водки и духов под собственным брендом.