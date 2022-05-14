В районе Бермудского треугольника пропала российская мега-яхта
Исчезновение мега-яхты Михельсона связывают не с паранормальными явлениями, а с нежеланием владельца подвергнуться аресту имущества.
85-тонная Pacific, стоимостью в $150 млн, предположительно связана с российским олигархом Леонидом Михельсоном, попавшему под международные санкции как председатель правления газовой компании «Новатэк», - сообщает telegram-канал «Агентство. Новости».
После вступления в силу санкций, яхта долгое время швартовалась в портах Коста-Рики, затем направилась в сторону Панамского канала, после чего указала местом своего предполагаемого прибытия Багамские острова, однако почти сразу отключила свой передатчик, определяющий местоположение.
Содружество Багамских островов имеет с США договор, согласно которому яхта может быть арестована и конфискована в рамках международных санкций в связи с продолжающейся российской военной спецоперацией на Украине.
Отключение навигационных приборов, - сообщает Bloomberg, - является нарушением международного права.