В Пулково остановили россиянку с незаконно ввозимыми 35 кг мяса и сыров
Прилетевшую из Рима в Северную столицу россиянку задержали в аэропорту за контрабанду, сообщает пресс-служба Пулковской таможни.
Женщина хотела проникнуть с багажом через «зеленый» коридор, через который выходят пассажиры без подлежащих таможенному декларированию товаров. Однако быть незаметной ей не удалось, таможенники увидели у неё около 125 различных видов сыров и мяса.
На вопрос сотрудников таможенной службы она ответила, что все 35 кг продукции собиралась вручить родственникам и друзьям. Так она объяснила отсутствие документов на товары.
По мнению специалистов, такой объём нельзя квалифицировать как товар категории личного пользования. Женщине грозит административная ответственность по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров в установленной форме»).