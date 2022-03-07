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Происшествия
В посольство РФ в Ирландии вломились на грузовике
7 марта, 2022 18:57
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RTÉ.ie.
В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства. Об этом сообщил источник в диппредставительстве.
Неизвестный выломал ворота, въехав в них задним ходом. По словам очевидцев, после этого он вышел из грузовика и начал показывать фотографии жертв конфликта в Украине.
Водителя задержали на месте, полиция начала расследование, передаёт RTÉ.ie.
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