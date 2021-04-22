Происшествия

В подмосковном Жуковском приготовились к аварийной посадке самолета-заправщика Ил-78. Она ожидается к 12.00 по московскому времени.

Сейчас самолет вырабатывает топливо, сообщили в экстренных службах. У Ил-78 возникли проблемы со стойкой шасси.

На борту 16 человек, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».