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Происшествия
В подмосковном Жуковском приготовились к аварийной посадке самолета
22 апреля, 2021 11:47
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Pixabay
В подмосковном Жуковском приготовились к аварийной посадке самолета-заправщика Ил-78. Она ожидается к 12.00 по московскому времени.
Сейчас самолет вырабатывает топливо, сообщили в экстренных службах. У Ил-78 возникли проблемы со стойкой шасси.
На борту 16 человек, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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